Betrüger zockte hilfsbereiten Mann ab

Zwar erschien der Unbekannte am nächsten am vereinbarten Treffpunkt, diesmal mit einem anderen Fahrzeug mit rumänischen Kennzeichen, aber das Geld wurde nicht übergeben. Der Täter flüchtete.

Er ist 170 cm groß, 30-35 Jahre und hat eine Glatze an der Kopfoberseite, wie die Polizei mitteilt. Es wurde Anzeige wegen Betrugs erstattet.