Unwetter überschwemmte Straße und fällte Bäume

Weniger schlimm als erwartet waren Dienstagabend die Unwetter in den Bezirken Villach-Land, Spittal und in Klagenfurt-Land. Ob der Brand eines Wirtschaftsgebäudes eine Folge von Blitzschlag war, ist unbekannt. In Grafenstein war gegen 20.45 Uhr Alarm gegeben worden. Ein Pferdestall stand in Vollbrand; mehrere Feuerwehren rückten aus. Die Brandursache war nicht bekannt.