Mitte 2019 fallen in Wernberg 50 Arbeitsplätze!

Mitte kommenden Jahres schließt ein weiterer Betrieb in Kärnten: „Greiner Packaging“ ist seit Jahren defizitär und erholt sich nicht. Deshalb wird die Flaschenproduktion von Wernberg in die Zentrale nach Kremsmünster in Oberösterreich verlegt. Für die 50 Mitarbeiter wird ein Sozialplan erstellt.