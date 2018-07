Hat Syrer sein Opfer im Wald vergewaltigt?

Im März 2017 gingen der Asylwerber und die junge Frau eine Beziehung ein. Die aber von vornherein unter keinem guten Stern stand: Vor allem weil der Syrer eine in der Türkei lebende Verlobte hat. Die daraus resultierenden Differenzen mündeten laut der Anklage von Staatsanwältin Barbara Fischer ab Juli in physische Gewalt. Am 26. Oktober eskalierte es: Damals nächtigte das Opfer mit einer Freundin bei einem Bekannten. Früh morgens stürmte der Syrer, laut einer Zeugin „total aggressiv“, in die Wohnung und zerrte sein Opfer an den Haaren hinaus. Mit einem Messer drohte er der Frau und führte sie in den Stadtteil Kasern. In einem dort naheliegenden Waldstück zwang er sie unter Todesdrohungen, sich auf den Boden zu legen und nackt auszuziehen, heißt es weiter in der Anklage. Sie tat, was er langte.