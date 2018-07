Vienna Capitals holten US-Verteidiger Davis

Der Caps-Kader nimmt damit immer konkretere Formen an. Vor wenigen tagen gaben die Wiener die Verpflichtung des Kanadiers Jamie Arniel bekannt. Der 28-jährige Stürmer spielte in den vergangenen fünf Jahren für die Dornbirn Bulldogs und war zuletzt Kapitän der Vorarlberger. Arniel hat für Dornbirn in 261 Spielen 234 Punkte (90 Tore, 144 Assists) erzielt.