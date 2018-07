Die Festival-Diät: Drei Kilo in drei Tagen!

Da der durchschnittliche Grundumsatz nur ca. 1300 kcal bei Frauen bzw. 1.600 kcal bei Männern beträgt, liegt der Kalorienverbrauch der Festival-Diät 3.200 bzw. 2.900 kcal über dem täglichen Grundumsatz. „Somit sind Festivals als Diät perfekt geeignet“, so Doetsch. Geht man von einer Kalorienzufuhr von 2.000 kcal an einem Festivaltag aus, so spart man jeden Tag 2.500 Kalorien. An einem Wochenende auf dem Tomorrowland-Festival verbrennt man also 1 Kilogramm Körperfett!