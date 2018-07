„Baumi“ lobt den Dabbur-Jäger

Salzburg bestreitet nach dem 7:0 am Freitag in Seekirchen heute in Matrei gegen FK Ufa (Rus) Camp-Test eins. In Osttirol sollte Smail Prevljak sein Bullen-Comeback feiern. Ab April 2016 war der Stürmer ein Jahr lang mit Kreuzbandriss ausgefallen. Vergangene Saison trug er den Mattersburg-Dress. Sehr erfolgreich. 13 seiner 16 Liga-Tore erzielte er im Frühjahr. Die Belohnung: Einberufung ins bosnische Nationalteam, neuer Bullen-Vierjahresvertrag inklusive Heimholung.