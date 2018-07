DFB bestätigt: Löw bleibt Deutschlands Teamchef

Steckbrief Joachim Löw

Geburtstag: 3. Februar 1960 in Schönau im Schwarzwald. Laufbahn als Spieler: FC Schönau, Eintracht Freiburg, SC Freiburg, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, SC Freiburg, Karlsruher SC, SC Freiburg, FC Schaffhausen, FC Winterthur, FC Frauenfeld (Spielertrainer). Erfolge als Spieler: 4 U 21-Länderspiele, 52 Bundesliga-Spiele (7 Tore), 252 Spiele in der 2. Bundesliga (81 Tore). Laufbahn als Trainer: FC Winterthur (A-Junioren), FC Frauenfeld (Spielertrainer), Assistenztrainer VfB Stuttgart, Cheftrainer VfB Stuttgart, Fenerbahce Istanbul, Karlsruher SC, Adanaspor AS, FC Tirol Innsbruck, Austria Wien, Assistenztrainer der Nationalmannschaft, Cheftrainer Nationalmannschaft (seit 2006). Erfolge als Trainer: Confed-Cup-Sieger 2017, Weltmeister 2014, 3. Platz bei der WM 2010, 3. Platz bei der WM 2006 (als Assistenzcoach), 2. Platz bei der EM 2008, Halbfinale bei den EM-Turnieren 2012 und 2016, DFB-Pokalsieger 1997 (VfB Stuttgart), österreichischer Meister 2002 (FC Tirol Innsbruck), türkischer Supercupsieger 1999 (Fenerbahce Istanbul)