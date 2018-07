Schon wieder Bombenfund nahe Kindergarten

Wie die Polizei am Montag Anrainer informierte, wurde in der Nachbarschaft des englischsprachigen Kindergartens „English Play Corner“, nahe der Furtwänglerpromenade im Stadtteil Aigen, erneut eine alte Weltkriegsbombe im Boden entdeckt. Die Gegend um die Fundstelle wird daher am morgigen Mittwochnachmittag großräumig abgesperrt, damit Expertenteams den Blindgänger in Ruhe entschärfen können. Auch der Kindergarten ist wieder von der Maßnahme betroffen, weswegen Eltern ihren Nachwuchs an diesem Tag früher abholen müssen. Anrainer wurden zudem gebeten, während der Arbeiten unbedingt in ihren Häusern zu bleiben.