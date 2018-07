Zwei Häuser brannten nieder

Insgesamt 160 Floriani aus St. Martin, Lofer, Unken, Weißbach, Saalfelden, Maria Alm, Leogang und Zell am See rückten an. Das Ferienhaus Oktavia, sowie das direkt angrenzende Wohnhaus des Sohnes waren aber nicht mehr zu retten. Die Bewohner sowie die Urlauber konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, sogar noch ihre Autos wegfahren. „Niemand wurde verletzt“, sagt Johannes Meindl von der FF St. Martin. Die Nachbarn wurden aufgefordert ihre Fenster wegen des giftigen Rauchs geschlossen zu halten.