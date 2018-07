Das Electric Love Festival: Mega Party!

In vier Phasen werden die Acts Jahr für Jahr präsentiert - jede einzelne von den Fans sehnlichst erwartet. In der letzten waren nun eben die Top-DJs aus Amerika zu finden. Zudem konnten verpflichtet werden: Carnage (Guatemala), Felix Kröcher (D), Macky Gee (GB), Mashd N Kutcher (AUS), Salvatore Ganacci (SWE), Tiga (CAN), Two Kinx (IT), Tymen (NL), Flip Capella (AUT), Toby Romeo (Salzburg), DJ Selecta (AUT) sowie Atmozfears (NL), Audiotricz (NL), Coone (BEL), Deetox (NL), MC Villain (NL), Psyko Punkz (NL), Yellow Claw (NL). Außerdem als Headliner Electric Love Festival am DJ-Pult zu finden: Armin van Buuren, Axwell Ingrosso, 3 Are Legend, Marshmello.