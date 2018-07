2000s Club: Summer Special im Fluc

Den Anfang macht DJ David Jerina (22.00-01.00 Uhr) mit Alternative/Indie/Rock und schmeißt erstmal eine Runde Hits von Franz Ferdinand, The Killers, The Ting Tings, Babyshambles und Co.

Danach geht’s durch die Zauberkugel und DJ Phil (ab 01.00 Uhr) verwandelt die Tanzfläche in den Pop-Floor: mit dabei hat er seine Freunde RiRi, Katy, Kanye und viele, viele mehr.