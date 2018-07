Free the pimple statt #Free the nippel

Auf Instagram ist eine neue Bewegung gestartet worden, die Frauen dabei helfen soll, ihre unreine Haut nicht nur zu akzeptieren, sondern sie auch selbstbewusst zu präsentieren. Unter dem Hashtag #Freethepimpel zeigen junge Menschen ihr Gesicht ohne Make Up, so wie es ist: Nicht perfekt - mit Pickel, Mitessern, Poren und Rötungen. Eine Model rief die Aktion ins Leben, um die physischen und emotionalen Effekte zu zeigen, an denen Erwachsene mit Akne - in einer Welt der utopischen Schönheitsideale - leiden.