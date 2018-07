Heute: Mega Spaß bei Public Viewing in Pratersauna

Ab sofort ist für ein zusätzliches Highlight gesorgt: An insgesamt vier Spieltagen sorgt die City4U-Redaktion mit tollen Games für Mega-Stimmung. Der Kick-Off erfolgt heute Abend ab 18 Uhr, City4U-Redakteurin Vanessa Licht lädt zum „Bingo“ in XXL-Version. Gemeinsam mit Bloggerin Laura Zöhrer von laelae.life werden in einem Bälle-Bad nacheinander die Nummern gezogen, bis einer als erstes „Bingo!“ ruft.