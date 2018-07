Österreicher bei Lawinenabgang in Pakistan getötet

Ein Österreicher ist am Samstag in Pakistan bei einem Lawinenabgang ums Leben gekommen, als die Schneemassen das Zelt des Mannes am Berg Ultar Sar im Hunza-Tal auf einer Höhe von rund 5900 Metern mit sich riss. Seine beiden Kameraden, zwei Briten, überlebten und kamen mit Verletzungen davon. Die Leiche des Österreichers sowie die beiden Überlebenden wurden am Sonntag in einer „waghalsigen Aktion“ von Piloten der pakistanischen Armee geboren, berichtete diese via Twitter.