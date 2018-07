447.746 Blitze erhellten im Juni den Himmel

Besonders in der ersten Juni-Hälfte hatten sich zahlreiche Gewitter über Österreich entladen. Auf die Steiermark entfielen dabei laut Angaben der UBIMET rund 40 Prozent aller Juni-Blitze, wenig überraschend also, dass sich der blitzreichste Bezirk ebenfalls in der Steiermark befindet: 27.350 Entladungen wurden in Weiz gezählt. Den zweiten Platz belegt Niederösterreich mit etwa 67.000 Blitzen und Oberösterreich mit rund 56.000.