Sturz mit Rad: Beide Arme gebrochen

In Brixlegg (Bez. Kufstein) war am späten Nachmittag der 13-Jährige mit seinem Mountainbike gemeinsam mit Freunden auf einem Geschicklichkeits-Fahrradparcours unterwegs gewesen. Bei einem Sprung in eine Wiese verdrehte sich der Lenker bei der Landung, beim Sturz brach sich der Bursche beide Unterarme und wurde nach der Erstversorgung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.

Unfall in Osttirol

Im Bezirkskrankenhaus Lienz endete der Ausflug eines 49 Jahre alten Einheimischen mit seiner 17-jährigen Tochter, die von Erlsbach in Richtung St. Jakob in Defereggen unterwegs gewesen waren. An einer leicht abschüssigen Stelle bremste die 17-Jährige nach Angaben der Polizei ihr E-Bike zu stark ab und stürzte. Auch der nachfahrende Vater kam ebenfalls zu Sturz. Beide erlitten dabei leichte Verletzungen.