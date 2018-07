Frisör-Kurs nur in Türkisch lässt Wogen hochgehen

„Seminar nur in türkischer Sprache gehalten“

„Ich wollte mich anmelden und die Termine Ende Juni wahrnehmen“, berichtet der Frisör-Geselle Michael Müller (23) aus Wien-Floridsdorf im Gespräch mit der „Krone“ - doch dann die böse Überraschung am Telefon: „Mir wurde mitgeteilt, dass ich nicht teilnehmen kann, weil der Referent das Seminar nur in türkischer Sprache halten wird!“