Coup: Matthias Reim kommt zum Grazer Feuerwehrball

Ein ganzes Jahr ist fast vergangen, seitdem Matthias Reim seinen Austro-Fans bei der Schlagernacht in Kitzbühel einheizte. Es wäre auch für längere Zeit sein letzter Auftritt in Österreich geworden, gäbe es nicht die Grazer Feuerwehren. Den Einsatzkräften sei Dank wird der Kultsänger bei ihrem alljährlichen Ball am 26. Jänner 2019 auftreten und in der Seifenfabrik seine größten Hits zum Besten geben.