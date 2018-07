Guns N‘ Roses: Comeback des legendären Debütalbums

Erfolgreichstes Debüt

„Appetite For Destruction“ wurde 1987 von Kritikern nicht unbedingt wohlwollend aufgenommen. Der Erfolg sei lediglich auf das Klischee von „Sex, Drugs & Rock‘n‘Roll“ zurückzuführen, lautete etwa ein Vorwurf - der ins Leere ging. Fantastische, zeitlose Songs wie „Welcome To The Jungle“, „Nighttrain“, „Sweet Child O‘Mine“ und natürlich „Paradise City“, der Hymne schlechthin, katapultierten das Werk der bösen Buben um Sänger Axl Rose und Gitarrist Slash in die Charts. Es wurde in den USA das erfolgreichste Debüt einer Band und das elft erfolgreichste Album aller Zeiten. 30 Millionen wurden weltweit bis heute abgesetzt.