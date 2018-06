Rabe hing fest: Andere Vögel brachten Nahrung

Anrainer hatten das gefiederte Tier vor rund einer Woche entdeckt, sich zunächst aber nichts dabei gedacht. Tage später bemerkten sie aber, dass etliche Vögel zu- und abflogen, hieß es von der Feuerwehr, die daraufhin verständigt wurde. Die Vögel, die den Kirschbaum so intensiv frequentierten, brachten dem gefangenen Raben Futter, wie sich bald herausstellte. Und so führten sie schlussendlich die Anrainer zu dem Vogel an der Angelschnur.