Die EU blickt nach Schladming

Trotzdem - man ist hoffnungsfroh, morgen wird es sicher besser, sagen die Wetterschamanen. In Schladming lässt man sich aber ohnehin nicht in die Wetterdepression fallen. „Ja, das ist schon eine tolle Sache, touristisch stehen wir zwar eh schon lange auf der internationalen Landkarte, aber so was gibt natürlich weiteren Schub“, freut sich etwa „Olympia“—Bürgermeister Jürgen Winter.