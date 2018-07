Ärger um Kosten für Wasseranschlüsse

Bis Ende September werden in Hartkirchen/Eferding 250 neue Anschlüsse an die Ortswasserleitung erstellt. „Rund zwei Drittel haben wir fertig. Mit 13 Parteien gibt es keine Einigung, da wird das Landesverwaltungsgericht entscheiden, ob sie anschließen müssen“, weiß Hartkirchens Bürgermeister Wolfram Moshammer, dass dieses Problem in seiner 4500-Seelen-Gemeinde vergleichsweise viele trifft.