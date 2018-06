Bärin „Kvitka“ startet in Zukunft ohne Kämpfe

Dringend notwendige Zahn-OP

Noch vor Ort wurde Bärin „Kvitka“ untersucht und anschließend in den etwa 180 Kilometer entfernten Bärenwald Domazhyr gebracht. „Die jahrelange Haltung in einem kleinen vier Quadratmeter-Käfig hat deutliche Spuren bei ‘Kvitka‘ hinterlassen. Ihr Gesundheitszustand ist soweit stabil, allerdings sind ihre Zähne durch mangelhafte Ernährung und das Beißen an Gitterstäben in sehr schlechtem Zustand. Sie hatte außerdem eine komplexe Fangzahnfraktur, die eitrig entzündet war und schnellstmöglich behandelt werden musste. Wir haben deshalb entschieden, sie gleich am Tag nach der Rettung zu operieren“, erklärt Tierarzt Marc Gölkel vom Leibniz Institut für Zoo und Wildtierforschung (IZW) in Berlin. Die Operation ist gut verlaufen und das Team aus Tierärzten und Tierpflegern vor Ort wird sich auch weiterhin fürsorglich um „Kvitka“ kümmern, damit sie sich gut in ihrem neuen Zuhause einleben kann. Sobald sie sich von der Operation erholt hat, kann „Kvitka“ ihr Eingewöhnungsgehege beziehen.