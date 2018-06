Am 4. Juli ist Spatenstich für neue Linzer Brücke

Neue Rad- und Gehwegrampe an Voest-Brücke

Auf den sprichwörtlichen Hochtouren läuft gleich nebenan der Bau der Bypässe für die Voest-Brücke, an Land und im Wasser. Täglich ändert sich das Bild. Nun ist auch die neue Rampe für den stromabwärtsseitigen Geh- und Radweg still und heimlich in Betrieb gegangen. Es handelt sich um ein Provisorium, das 2020 wieder wegkommt. Daher wurde auf die Optik und den Belag nicht so großer Wert gelegt. Die alte Rampe wurde am Feitag schon weggerissen.