Noch kein Normalbetrieb nach OP-Tisch-Panne im LKH

Ein OP-Tisch kippte plötzlich um, ein Patient, der am Herzen operiert werden sollte, fiel zu Boden, blieb aber zum Glück unverletzt: Dieser Vorfall ereignete sich, wie berichtet, am Donnerstag an der Chirurgie am LKH Graz. Am Freitag gab die Klinik bekannt, dass am Wochenende Notfälle und dringende Operationen durchgeführt werden können. Ab nächster Woche sollen dann wieder alle Operationssäle im Betrieb sein.