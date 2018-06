Erste Lösungen für die Probleme am Südbahnhofmarkt

„Wir haben gewusst, dass es zu einer Verlagerung der Probleme kommen wird“, ist auch SPÖ-Vizebürgermeisterin Hörzing vom neuen Alk- und Rauschgift-Hotspot am Südbahnhofmarkt wenig überrascht. Weil die Probleme - wie berichtet - zuletzt erheblich zunahmen, will sie nun den Einsatz der Streetworker erhöhen. „Ziel ist es, die Ansammlung der Alkoholkranken auf mehrere Gruppen zu zerstreuen“, so Hörzing. In den Toiletten soll ein UV-Licht montiert werden, damit Junkies ihre Venen nicht sehen können.