Zehntausende Touristen sitzen auf Bali fest

Am Freitagnachmittag Ortszeit nahm der Airport in Denpasar früher als angekündigt den Betrieb wieder auf, die anderen Flughäfen sollten am Abend folgen. Ursprünglich waren 446 geplante Flüge und damit Zehntausende Fluggäste betroffen, darunter auch mehr als 200 internationale Ankünfte und Abflüge. Seit Monaten hält der im Osten der Insel gelegene Mount Agung mit seiner erhöhten Aktivität die Menschen auf Bali mit kleineren und mittleren Eruptionen in Atem, die befürchtete Katastrophe blieb bisher jedoch aus.