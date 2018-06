Erneuerung der Fahrbahn im Oktober abgeschlossen

Halbzeit feiert die Asfinag bei der Baustelle auf der A2 zwischen Graz-Ost und Graz-West in Fahrtrichtung Wien. Die erste Hälfte der Fahrbahnerneuerung wurde am Donnerstag abgeschlossen. Die Verkehrsführung wurde daher in der Nacht auf Freitag entsprechend angepasst, um nun auch die restliche alte Betondecke abtragen und durch lärmmindernden Asphalt ersetzen zu können.