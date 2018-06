Großes Modball-Finale heute in Wien

Bei der am Sonntag in London gestarteten Modball-Rally drücken die Besitzer der Super-Flitzer kräftig auf die Tube. Denn auch wenn es auf der Modball-Website offiziell heißt, die Teilnehmer sollen nicht rasen, spornt das jährliche Duell, als Erstes das Ziel zu erreichen, offensichtlich zu Höchstgeschwindigkeiten an. In Frankreich etwa wurde ein Sportwagenfahrer erst kürzlich mit über 250 km/h geblitzt. Heute Nachmittag sollen die Modball-Raser nun Wien erreichen, das Finale findet auf der Wiener Ringstraße statt. Tipp für Auto-Fans: Wer die Luxuswägen bestaunen möchte, sollte sich laut Modball-Website zwischen 16 und 18 Uhr zum Hotel Imperial begeben.