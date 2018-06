10.000 Pfleger werden registriert

In einem ersten Schritt werden ab 2. Juli Teams der Arbeiterkammer in größere Betriebe in Kärnten ausschwärmen und die Registrierung durchführen. Betroffen davon sind Berufstätige in den Bereichen Gesundheits- und Krankenpflege, Ergotherapie, Physiotherapie, Radiologietechnologie und weitere. Insgesamt werden auf Anordnung des Ministeriums mehr als 10.000 Berufstätige in ein Register eingetragen und bekommen einen Dienstausweis. „Damit werden die Qualifikationen einsehbar“, erklärt Monika Hundsbichler vom Gesundheitsreferat der AK.