„Salve“, alte Römer, im Donautal!

Das Schlögener Kastell

100 bis 150 Soldaten waren in Schlögen in einem um 170 nach Christus erbauten Kastell stationiert. „Das Herzstück des Römerparks Schlögen ist das gut erhaltene römische Bad, das zum Eintauchen in die antike Welt von Architektur, bewundernswerter Technik und römischer Lebensfreude einlädt“, so Stefan Traxler, wissenschaftlicher Leiter der Landesausstellung. Ihre Badekultur wollten die Römer nirgendwo missen. „Die Bäder, der Wein und die Liebe verderben unsere Körper - aber sie machen das Leben erst aus“, steht am Grabstein eines gewissen Tiberius Claudius Secundus…



Kleinod „Quadriburgus“

Nur gut zwei Dutzend Römer dienten im Kastell von Stanacum, doch der Quadriburgus von Oberranna, wie das Kleinkastell wegen seiner vier Türme genannt wird, ist das am besten erhaltene Römerbauwerk Oberösterreichs. Eine dreigeschoßige Befestigungsanlage mit zehn Meter hohen Mauern, einer vollständig erhaltenen, beheizbaren Badewanne und einem Wandverputz, an dem sich ein Römer seinerzeit mit Fingerabdrücken verewigte…

Ein archäologisches Kleinod. Zufällig entdeckt und weitgehend freigelegt erst im Vorjahr nach dem Abriss eines vor Jahrhunderten über dem Kastell erbauten Gasthofs, wodurch der Burgus, der noch einige Geheimnisse birgt, vor dem Verfall bewahrt wurde.



Weltkulturerbe 2019

Für den früheren Landtagspräsidenten und ehemaligen Engelhartszeller Bürgermeister Friedrich Bernhofer - „die Römer haben uns schon als Kinder begeistert“ - geht damit ein jahrzehntelanger Traum in Erfüllung, der 2019 mit der Erklärung dieses Teiles des römischen Donaulimes zum UNESCO-Weltkulturerbe seine Krönung finden soll.