Mit 24 Sachen aufs Schloss: Segwaytouren in Lienz

Die Fahrt auf einem Segway ist ungewohnt, aber nicht schwierig. „Nach zehn Minuten Probefahrt steht einem lustigen Ausflug nichts im Wege“, verspricht Ulli Eder. „Gesteuert wird durch Gewichtsverlagerung: Vorwärtslehnen bedeutet losfahren, durch das Rückwärtslehnen bremst man und durch Druck in die gewünschte Richtung fährt man auch dorthin.“ Auch aufwärts kommt so ein Segway - deshalb lassen sich auch Tristacher See, Oberlienz und vor allem Schloss Bruck oder Gaimberg besuchen. Die Reichweite beträgt 24 Kilometer, der Segway „geht“ mit bis zu 24 „Sachen“ ab.