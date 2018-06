Olympia-Budget für Graz: Das große Nullsummenspiel

Horrorszenarien geistern in den Köpfen vieler Kritiker herum, die an finanzielle Katastrophen bei vergangenen Spielen erinnern: So ließ sich der allmächtige Wladimir Putin Sotschi 2014 größenwahnsinnige 50,8 Milliarden Dollar kosten. Auch in Pyongyang 2018 explodierten die Ausgaben auf das Doppelte der veranschlagten Summe, kolportierte 10,1 Milliarden.