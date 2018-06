Von New York nach London in nur zwei Stunden?

Pazifiküberquerung in drei Stunden

Der neue Jet soll laut Planung Platz für mehr als 150 Passagiere bieten, in etwa 27.000 Meter Höhe fliegen und etwa 6400 Kilometer (Mach 5) in der Stunde zurücklegen. Mit dem Hyperschall-Flugzeug soll es dann möglich sein, in der Früh nach Europa zu fliegen und am späten Nachmittag wieder zurück in den USA zu sein. Die Reisezeit für eine Pazifiküberquerung in Richtung Asien und Australien könnte in Zukunft bei gut drei Stunden liegen.