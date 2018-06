Hurra, das Zeugnis ist endlich da!

Die Zentralmatura brachte den großen Schock. Vor den Kompensationsprüfungen scheiterte jeder fünfte Schüler an der Mathematik-Reifeprüfung, danach besserten sich zwei Drittel an den AHS und drei Viertel an den BHS ihren „Fleck“ aus. Dem Rest der Jugendlichen bleibt nur, wie anderen Schülern aus den unteren Klassen, auch im Sommer zu Taschenrechner und Buch zu greifen und den ungeliebten Lehrstoff ein zweites Mal „durchzubüffeln“. Denn wer beim gefürchteten „Nachzipf“ bestehen will, sollte früh genug mit dem Lernen beginnen.