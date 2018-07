Platzwart: „Fußballfan bin ich trotzdem keiner“

Ist man als Platzwart auch Fußballfan? „Notgedrungen“, schmunzelt der Wiener. Privat drücke er aber keinem Team unbedingt die Daumen, doch Kontakt zu den Spielern gab es früher zu Genüge. „Ich war früher mit einigen von ihnen sogar in der Sauna. Da hat man in den Pausen auch noch mit den Spielern gescherzt. Heute gehen sie an einem vorbei.“ So wie sich die Zeiten ändern, ändert sich auch der Rasen ständig - und Daniel Holler geht zurück an die Arbeit.