Scheibe zertrümmert, Nobeljuwelier geplündert

Einbruch in der Nacht auf Donnerstag in ein Juweliergeschäft am Wiener Kohlmarkt: Ein Unbekannter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten, indem er die Auslagenscheibe einschlug. Er raffte Schmuckstücke an sich und ergriff die Flucht. Eine Anrainerin wurde Zeugin des Blitzcoups und schilderte ihre Beobachtungen gegenüber krone.at.