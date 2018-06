Gestohlener Rotti „Mauser“ in Frankreich entdeckt

Vier lange Monate dauerte die Suche nach „Mauser“ - dank des registrierten Mikrochips konnte er jetzt endlich ausfindig gemacht werden! Dort hatte man ihn einem Obdachlosen - dem Entführer - aufgrund von Tierquälerei weggenommen. Der Verdächtige soll so heftig auf den Vierbeiner eingeschlagen haben, dass er ihm Rippen brach. Das Tierheim erstattete Anzeige, las den Chip aus und verständigte den Besitzer in Österreich, der sein Glück kaum fassen konnte. Am Donnerstag fährt eine Mitarbeiterin der "Hunde-Such-Hilfe Österreich" an die Côte d’Azur und wird Freitag mit "Mauser" zurückkehren.