Kinder dürfen sich auf mehr Komfort freuen

Wer die Anreise gut plant und an genug Platz für alle Reisenden sowie Ablenkung für die kleinen Passagiere denkt, bei dem kann der Urlaub schon während der Fahrt beginnen. Bei mehrstündigen Fahrten sind natürlich nicht nur Pausen wichtig, idealerweise in der Nähe von Spielplätzen, sondern auch, was man während der Fahrt so tut, um die Kleinen bei Laune zu halten. Das kann mit Ratespielen und Rätselaufgaben genauso gelingen wie mit Kartenspielen.