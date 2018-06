Erster Gourmet Soßen-Workshop für Katzenbesitzer

Das ultimative Soßengeschmackserlebnis

Nicht nur Katzen lieben Soßen, sondern auch Menschen! „Warum also nicht auch den menschlichen Gaumen mit leckeren Soßen verwöhnen?“, dachte sich Starkoch Bernie Rieder, der die Workshopteilnehmer in die hohe Kunst der Soßenzubereitung einweiht. Senior Brand und Digital Manager Franck A. Michel, Purina PetCare Österreich, weiß, dass es sich gemeinsam einfach besser genießen lässt: „Gourmet sorgt mit dem neuen Perle Genuss in Sauce für das kulinarische Wohl aller Samtpfoten. Und Bernie Rieder widmet sich abseits von tierischen Geschmäckern erstmals der kulinarischen Welt von Katzenbesitzern.“ ORF Tier- und Naturschutzexpertin Maggie Entenfellner freut sich zudem über die Tierfutterspende an das Tierheim Parndorf: „Ich freue mich immer wieder im Rahmen origineller kulinarischer Ideen auch auf die gesellschaftliche Verantwortung und den Tierschutz aufmerksam zu machen. Vielen Dank für 1000 mit Gourmet Perle Genuss in Saucen gefüllte Tierfutternäpfe, welche direkt an das Tierheim Parndorf gehen.“ Alle, die jetzt Lust bekommen haben Bernie Rieders Soßen-Rezepte für den menschlichen Gaumen selbst nachzukochen, finden diese HIER.