Mann von Cobra festgenommen

Wegen schwerer Körperverletzung, gefährlicher Drohung und Widerstand gegen die Staatsgewalt wurde am Mittwoch ein 35-jähriger Salzburger in seiner Wohnung festgenommen. Da die Gewaltbereitschaft des Mannes bekannt war, rückte die Spezialeinheit Cobra aus. Er wurde in die Justitzanstalt Puch/Urstein eingeliefert.