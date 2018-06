150 neue Kraftwerke geplant

Mit 350 Klein-Wasserkraftwerken leisten die Betreiber einen großen Beitrag zur Ökostromproduktion in Kärnten - 240.000 Haushalte werden mit grüner Energie versorgt. Massive Ausbaupläne der Kleinwasserkraft-Lobby lassen jetzt aber Naturschützer Alarm schlagen. Um den steigenden Bedarf an (Öko-)Strom zu decken, sind Modernisierungen und 100 bis 150 neue Kleinwasserkraftwerke entlang der Kärntner Flüsse geplant - bis 2030. So groß wird das Potenzial unter Berücksichtigung von Naturschutz, Geologie, Wasserrecht eingeschätzt.