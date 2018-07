Das Seepanorama in Kärnten genießen

Einzigartig. Also Slow Motion statt High Speed. „Die Trails sind auch die perfekten Beispiele für die Einzigartigkeit der Kärntner Berg- und Seen-Landschaft“, sagt die Touristikerin. Längst gibt es mehrere dieser Kurzwanderwege, die zu besonderen Naturschauplätzen mit Seenpanoramen führen. Zu finden sind diese etwa am Ossiacher See, Millstätter See sowie Wörthersee, am Klopeiner See oder auch dem Pressegger See. Hier gilt es, den zweitgrößten Schilfgürtel Österreichs zu entdecken.