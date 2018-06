Schüsse im Wald von getuntem Auspuff „abgefeuert“

Am 21. Juni 2018 erstattete ein Jäger Anzeige, dass er aus einem Waldstück in Unterweitersdorf 15 bis 20 laute Knaller, er vermutete Schüsse aus Waffen, gehört habe. Er beobachtete noch ein wegfahrendes Auto, konnte aber das Kennzeichen nicht mehr ablesen. Vermutlich befürchtete der Waidamm, dass ein Wilderer sein Unwesen in seinem Revier treibe.