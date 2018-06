Boarding Pässe für das A1 Major Vienna gewinnen!

Die Anmeldung zur Verlosung der Kaufoption ist ab sofort bis 18. Juli 2018 (12.00) HIER möglich. Nach der Kartenreservierung wird eine automatische E-Mail-Reply generiert. Um die Teilnahme an der Verlosung zu gewährleisten, ist eine Bestätigung diese E-Mails per Mausklick unbedingt notwendig! Die Verlosung der Kaufoption geschieht nach dem Zufallsprinzip.



Die Gewinner von Boarding Pässen werden nach Ablauf der Anmeldefrist von oeticket.com über ihre Kaufoption informiert. In diesem E-Mail befindet sich dann auch der Bestelllink, wo der Bestellvorgang mit Eingabe der Bezahlvariante beendet wird. Jetzt hier anmelden!