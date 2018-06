Nein zu Vorsorge um 40€: Frau braucht nun Therapie

„Meine Mutter litt an schwerer Osteoporose, wegen meiner Neurodermitis hatte ich viele Kortisontherapien, und meine Wechseljahre sind bereits vorbei“, so Martina G. Weil diese Punkte, neben anderen, Ursachen sein können, die an der Entstehung von Knochenschwund beteiligt sind, verordnete die Hausärztin der Wienerin eine Knochendichte-Messung. Da diese aber von der Gebietskrankenkasse genehmigt werden muss, ging Frau G. zur zuständigen Bezirksstelle. „Dort meinte man, ob ich Befunde hätte. Ich antwortete, dass ich ja genau deswegen die Knochendichte-Messung benötige“, so Frau G. weiter.