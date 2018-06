Hunde weltweit werden mit „Zaubertrick“ veräppelt

Die Challenge ist Trend auf YouTube, Twitter und Instagram - mittlerweile werden auch Vögel und Katzen „veräppelt“. Die Reaktionen sind komplett gemischt - von Gleichgültigkeit über Ratlosigkeit bis hin zur aufgeregten Suche oder dem wilden Ankläffen der Decke am Boden ist alles dabei. So mancher Vierbeiner fällt auch gar nicht auf den Trick herein. Aber sehen Sie selbst!