„Baden in Weiss“ mit House-Legende ATFC

Nach dem sensationellen Erfolg des letzten Jahres holt Baden in Weiss das Österreichische Aushängeschild in Sachen elektronischer Musik erneut in den wunderschönen Kurpark nach Baden, um ein weiteres Open-Air „Konzert“ der Extraklasse zu zelebrieren! Allerdings findet dieses heuer bereits am Freitag, dem 29. Juni, im Rahmen der langen Einkaufsnacht statt!