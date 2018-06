Ungleiche Mindestsicherung verstößt gegen EU-Recht

„EU-Richtlinie erlaubt Differenzierungen“

Auch der Bundesverfassungsdienst habe sich im März 2018 im Rahmen einer schriftlichen Erklärung im Namen der Republik Österreich an den EuGH für das Modell in Oberösterreich ausgesprochen, betonen die beiden Politiker von ÖVP und FPÖ. Demnach erlaube auch die von der EU-Kommission angesprochene Status-Richtlinie Differenzierungen bei sozialen Leistungen, „solange alle Asylberechtigten Anspruch auf die für sie notwendige Sozialhilfe haben“. Und hier befänden sich„hinsichtlich der Modalitäten der Leistungsgewährung befristet und unbefristet aufenthaltsberechtigte Asylberechtigte nicht in einer objektiv vergleichbaren Situation“. so der Bundesverfassungsdienst in seiner Strellungnahme an den EuGH.